شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور : سيد عبد الحفيظ يحاول إلغاء حلقته فى برنامج رامز جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى خالد الغندور أن هناك محاولات من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى من أجل إلغاء حلقته فى برنامج المقالب رامز مجنون رسمي الذى يذاع حاليا بإحدى القنوات الفضائية .

وأضاف الغندور خلال برنامجه زملكاوى الذى يذاع على قناة الزمالك أن سيد عبد الحفيظ تعهد لمسئولى البرنامج برد المبلغ الذى تقاضاه للظهور فى هذا البرنامج على أن يتم إلغاء الحلقة ، بعدما شعر أنه لايليق أن يظهر بهذا الشكل وهو يعمل كمديرا للكرة بإحد أكبر الأندية فى أفريقيا والوطن العربى .

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من ناحية أخرى علق سيد عبد الحفيظ على موقف نادي صن داونز الجنوب افريقي الرافض لفكرة التفريط في لاعبه الأوروجوياني سيرينو الى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكداً حقيقة تفاوض الأهلي مع سيرينو مهاجم الفريق.

وأضاف موسيماني،مدرب صن دوانزفي مداخلة عبر سكايبي عبر برنامج ملعب أون المذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامي سيف زاهر، أن الأهلي لم يتقدم بطلب رسمي لضم سيرينو، وأنها مجرد اشاعات، وواصل: سنفكر قبل الاستغناء عن سيرينو، لأنه مهم ونعتمد عليه كثيرا في حسم البطولة المحلية.

وقال مدرب صن دوانز أن الأمور ليست واضحة بخصوص كورونا مع وجود فتح جزئيا ولكن لم نحدد موعد عودة الأنشطة او التدريبات وننتظر قرار الحكومة.