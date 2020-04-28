ملف الاثنين.. مرتضى يعلن معاقبة لاعبي الزمالك.. و8 قرارات جديدة للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الإثنين 27 ابريل 2020.
حازم إمام: ظُلمنا بسبب الـ"سوشيال ميديا".. ونصيحة لمدافعي الجيل الحالي
ضيوف: كنت أحلم باللعب بجانب أبو تريكة
الحاج ضيوف يقدم نصيحة لمحمد صلاح
مدرب جنوب افريقيا الأولمبي يتحدث عن مشاركة صلاح في الأولمبياد
توتنهام يفتح ملاعبه أمام تدريبات اللاعبين
مرتضى يعلن معاقبة لاعبي الزمالك بعد الظهور مع رامز
مجلس الأهلي يعلن عن 8 قرارات جديدة في اجتماع الفيديو
رونالدينيو يتحدث لأول مرة بعد خروجه من السجن في باراجواي
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