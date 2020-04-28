الارشيف / اخبار الرياضه

ملف الاثنين.. مرتضى يعلن معاقبة لاعبي الزمالك.. و8 قرارات جديدة للأهلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة عن يوم الإثنين 27 ابريل 2020.

حازم إمام: ظُلمنا بسبب الـ"سوشيال ميديا".. ونصيحة لمدافعي الجيل الحالي

ضيوف: كنت أحلم باللعب بجانب أبو تريكة

الحاج ضيوف يقدم نصيحة لمحمد صلاح

مدرب جنوب افريقيا الأولمبي يتحدث عن مشاركة صلاح في الأولمبياد

Advertisements

الزمالك يجدد رفضه طلب الرجاء

توتنهام يفتح ملاعبه أمام تدريبات اللاعبين

مرتضى يعلن معاقبة لاعبي الزمالك بعد الظهور مع رامز

مجلس الأهلي يعلن عن 8 قرارات جديدة في اجتماع الفيديو

رونالدينيو يتحدث لأول مرة بعد خروجه من السجن في باراجواي

هيثم عرابي: أتمنى عدم رحيل صالح للزمالك.. ويطرح حلاً للأهلي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملف الاثنين.. مرتضى يعلن معاقبة لاعبي الزمالك.. و8 قرارات جديدة للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا