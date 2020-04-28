ضيوف: كنت أحلم باللعب بجانب أبو تريكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد النجم السنغالي الحاج ضيوف، لاعب ليفربول السابق، أنه تربطه علاقة طيبة حتى الآن بغالبية اللاعبين المصريين من أبناء جيله او حتى الذين سبقوه.
وقال ضيوف في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" اغلب اللاعبين المصريين اصدقائي، كميدو وأبو تريكة وغيرهم من أبناء جيلي واتحدث مهم بشكل دائم.
وأضاف، أنه كان يحب طريقة لعب حسام حسن، لاعب منتخب مصر السابق، مؤكدا أن حسن كان النموذج المثالي بالنسبة له.
وتابع:"كوني لاعب محترف كنت اتعلم من جميع اللاعبين المصريين فهم فخر الكرة الافريقية، ومصر مليئة بالاساطير وكلهم اصدقائي".
وأوضح، أنه كان يحلم باللعب بجوار محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، لافتا أنه كان يتمتع بمهارات خاصة.
وأتم ضيوف:" لم أشاهد أي لاعب في افريقيا يلعب بهذه الطريقة التي كان يتعامل بها أبو تريكة مع الكرة، فلو كان برازيليا لكان افضل لاعب العالم".
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