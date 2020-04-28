مصطفى حاجي: اللعب في أندية مصر الكبري لا يكفي للانضمام لمنتخب المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:

أكد مصطفى حاجي المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب المغرب أن وجود لاعبين من بلاده في الدوري المصري وأنديته الكبرى أمر جيد لكنه لا يكفي للانضمام للمنتخب.

ويضم الزمالك الثنائي المغربي محمد أوناجم وأشرف بنشرقي، بينما يضم الأهلي وليد أزارو المعار إلى الاتفاق السعودي منذ يناير الماضي.

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وأضاف مصطفى حاجي :"لدينا لاعبين في أندية كبيرة في مصر والسعودية، لكن هذا ليس مفتاح الانضمام للمنتخب، اللعب في نادٍ كبير أمر غير كافٍ، عليهم الاجتهاد.

وتابع لاعب المنتخب المغربي المعتزل :"اللاعب عليه أن يسعى دوما ليكون الأفضل، محمد صلاح مثال على ذلك، فهو دائماً يعمل على أن يكون رقم واحد، وهو بالفعل كذلك في اختيارات المنتخب المصري دوما".

وأنهي حاجي :"الدوري المصري قوي وكبير، لكن إذا كانت هناك فرصة للاعب أشرف بنشرقي للعب في مستوى أعلى في أوروبا فعليه أن يفعل ذلك.