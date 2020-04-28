مدرب جنوب افريقيا الأولمبي يتحدث عن مشاركة صلاح في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد ديفيد نوتواني، المدير الفني لمنتخب جنوب افريقيا تحت 23 سنة، أن بطولة أمم أفريقيا الأخيرة للمنتخبات الأولمبية كانت صعبة، معربا عن سعادته بتحقيق المركز الثالث وحجز بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو.

وقال نوتواني في تصريحات لبرنامج جهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" مواجهتنا أمام مصر كنا نتوقعها قوية وصعبة بسبب فوز الفريق الاول في بطولة أمم افريقيا للكبار".

وأضاف، أن ردود الأفعال بعد خسارة منتخب مصر للكبار أمام جنوب أفريقيا صعبت من مهمتنا وزادت من الضغوط على فريق جنوب افريقيا تحت 23 سنة.

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وأوضح، أنه توقع فوز منتخب مصر الأولمبي بأمم افريقيا تحت 23 عام لانهم كانو الاكثر استعدادا، لافتا أنه كان يتمنى أن يواجه مصر في النهائي وليس في الدور نصف النهائي.

وأشار إلى أن الفرق الافريقية التي ستذهب إلى الاولمبياد لديها نفس الهدف، ومشاركة محمد صلاح ستكون حافز لمنتخب مصر وستغرس حالة من الخوف للمنافسين.

وأتم:" كنت اتابع مؤخرا مباريات أمم افريقيا تحت 23 عام لتحليل الأخطاء التي وقعنا فيها خلال البطولة، ولفت انتباهي أداء رمضان صبحي الذي كان مؤثر مع الفريق وموهوب".