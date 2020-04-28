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الزمالك يجدد رفضه طلب الرجاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية مغربية عن تمسك إدارة نادي الزمالك بقرارها القاضي بعدم أحقية اللاعب حميد أحداد المعار للرجاء البيضاوي في المشاركة في المباراة التي ستجمع الفريقين بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقالت صحيفة "المنتخب المغربية" مساء اليوم الإثنين إن رفض الزمالك بعدم مشاركة أحداد مع الرجاء في مواجهة الفريقين يستند على بند موجود في عقد الإعارة، والذي تم الاتفاق عليه بين إدارتي الزمالك والرجاء.

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وأضافت الصحيفة أن البند الموجود في العقد يشير إلى أن أحداد لن يستطيع المشاركة مع ناديه الرجاء أمام الزمالك إلا في حال دفع الفريق البيضاوي 200 مليون سنتيم، أي ما يعادل 200 ألف دولار.

وأشارت إلى أن مسؤولي الرجاء حاولوا خلال الأيام الماضية إقناع الزمالك بالتراجع عن هذا البند، إلا أن إدارة الزمالك واصلت رفضها لطلب الرجاء بشأن اللاعب المغربي.

ولم يحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث سيواجه الرجاء منافسه الزمالك في مباراة الذهاب بالدار البيضاء، ثم ينتقل للقاهرة لمواجهة الفريق الأبيض في لقاء العودة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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