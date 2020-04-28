مصطفى حجي: هذه حقيقة مطالبتي لبن شرقي بالرحيل عن الزمالك

كشف مصطفى حجي، المدرب العام للمنتخب المغربي، عن حقيقة مطالبته للمغربي أشرف بن شرقي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالرحيل عن القلعة البيضاء.
وقال مصطفي حجي، في تصريحات تلفزيونية عبر
واوضح:"النجوم المغاربة يلعبون في أندية كبيرة في مصر وعليهم الاجتهاد من أجل الانضمام للمنتخب".
وتابع:"الفرص متاحة لكل اللاعبين للانضمام للمنتخب المغربي بمن فيهم وليد أزارو ومحمد بن شرقي ومحمد أوناجم"، موضحا :"البوسني خليلوزيتش قادر على إعادة منتخب المغرب للمسار الصحيح".
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