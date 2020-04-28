أحمد عادل : حسام البدري تسبب في رحيلي عن الأهلي

قال أحمد عادل لاعب الأهلي السابق أن حسام البدري هو سبب رحيله عن القلعة الحمراء رغم تقديمه مستوي مميز مع الفريق.
وأكد عادل في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" علىقناة Ten"" مع الإعلامي محمد فاروق أن البرتغالي مانويل جوزيه كان يرغب في إستمراري في الأهلي لكن رغبة حسام البدري كانت كفيلة بعدم إستمراري داخل القلعة الحمراء مشيرا إلى أن خروجي من الأهلي بالنسبالي لُغز كبير .
وتابع فوجئت بهذا القرار ومن بلغني هذه القرار هو حسام البدري خاصة وأن هذا التوقيت كنت في حالة فنية عالية .
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