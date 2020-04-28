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أحمد عادل يكشف دور جمعه وأبوتريكه في صيام اللاعبين في السوبر الافريقي رغم فرمان مانويل جوزيه

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قال أحمد عادل لاعب الأهلي السابق أن مانويل جوزيه طلب من اللاعبين الافطار في مباراة السوبر الإفريقي أمام النجم الساحلي في اديس ابابا والتي اقيمت في نهار رمضان.

وأكد عادل في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة Ten"" مع الإعلامي محمد فاروق تدخل وائل جمعه وأبو تريكه وطالبو من اللاعبين مواصلة الصيام في هذه المباراة وكان جوزيه لا

يرفض طلب لتريكه نهائي وبالفعل خاض اللاعبين هذه المباراة وهم صائمين .

وتابع حققنا اللقب هذا الموسم بعد الوصول لضربات الجزاء وشاركت بديل لإسلام الشاطر بعد أن شعر بالتعب الشديد وكانت من أفضل المباريات التي خاضها الفريق .

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