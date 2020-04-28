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الإسماعيلي يجدد مفاوضاته لضم حسين السيد

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جدد مسؤولي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي مفاوضاتهم مع النادي الأهلي للحصول على خدمات حسين السيد ظهير أيسر القلعة الحمراء والمعار لصفوف نادي الصفاقسي التونسي في موسم الإنتقالات القادم

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ويرغب الدراويش في ضم حسين السيد لحل أزمة الظهير الأيسر بالفريق الأول التي يعاني منها الفريق ولم يوجد لاعب في

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هذا المركز داخل القلعة الصفراء سوى محمود البدري اللاعب الصاعد حديثًا صاحب الـ18 عامًا .

 

وكان دخل الإسماعيلي في مفاوضات مع حسين السيد الموسم الماضي ولكن اللاعب فضل اللعب خارج مصر وأبدى عدم رغبته بالإنضمام لصفوف الدراويش .

 

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