الإسماعيلي يجدد مفاوضاته لضم حسين السيد

جدد مسؤولي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي مفاوضاتهم مع النادي الأهلي للحصول على خدمات حسين السيد ظهير أيسر القلعة الحمراء والمعار لصفوف نادي الصفاقسي التونسي في موسم الإنتقالات القادم

ويرغب الدراويش في ضم حسين السيد لحل أزمة الظهير الأيسر بالفريق الأول التي يعاني منها الفريق ولم يوجد لاعب في

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هذا المركز داخل القلعة الصفراء سوى محمود البدري اللاعب الصاعد حديثًا صاحب الـ18 عامًا .

وكان دخل الإسماعيلي في مفاوضات مع حسين السيد الموسم الماضي ولكن اللاعب فضل اللعب خارج مصر وأبدى عدم رغبته بالإنضمام لصفوف الدراويش .