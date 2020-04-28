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هاني العجيزي: أحرزت هدفين في أول مشاركة مع الأهلي والإصابة سبب رحيلي

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أكد هاني العجيزي مهاجم الأهلي السابق أنه نجح في تسجيل هدفين في أول ظهور له مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام

بتروجيت.

وأضاف العجيزي في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق أن الإصابة

سبب عدم تألقه مع الأهلي.

وكشف العجيزي عن أنه طلب الرحيل من أجل المشاركة أساسياً لينتقل الي فريق الاتحاد السكندري .

وأكمل العجيزي : "قدمت 6 شهور مميزين وسجلت في الأهلي والزمالك" .

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