أحمد عادل: محمود الخطيب قادر علي حسم أي صفقة للأهلي في 18 ثانية

أكد أحمد عادل نجم الأهلي السابق أن مكالمة محمود الخطيب أسطورة القلعة الحمراء يمكن أن تُنهي أي صفقة للفريق خلال 18 ثانية.
وأشار لاعب الأهلي السابق في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق أن مكاملة محمود الخطيب لي هي من حسمت إنتقالي فيهذا التوقيت خاصة وأن اي لاعب في هذا السن يتحدث معه بيبو فهو حلم وتحقق لأنه أسطورة كروية كبيرة وهذه المكالمه لها سحر خاص لأي لاعب في بداية مشواره الكروي.
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