محمد صلاح يشعل التريندات بوجوده على رأس التشكيل المثالي بالبريميرليج

أشعل العالمي محمد صلاح، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وذلك بعد أن اختارته صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية، على رأس التشكيل المثالى لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، للموسم الجارى 2019-2020 الذى توقف مؤخرا بسبب تفشى كورونا.
وذكرت الصحيفة أن محمد صلاح ما زال مرعبا على الرغممن عدم وصوله لقمة مستواه حتى الآن في الموسم الحالي، مضيفة أنه يلعب دورا كبيرا في الأداء الجيد الذى يظهر به ليفربول.
وأحرز 20 هدفا خلال مشاركته فى 40 مباراة بمختلف البطولات مع ليفربول بالموسم الجارى2019-2020، كما يملك 9 تمريرات حاسمة لزملاؤه في الفريق الإنجليزى.
وجاء التشكيل المثالى للدوري الإنجليزي بالموسم الجارى، وفقا للصحيفة كالتالى:
حراسة المرمى: أليسون بيكر "ليفربول"
خط الدفاع: روبرتسون "ليفربول، فان دايك "ليفربول"، كاجلار سويونكو "ليستر سيتي"، وأرنولد "ليفربول".
خط الوسط: كيفين دى بروين "مانشستر سيتي"، هندرسون "ليفربول"، وجريليش "أستون فيلا".
خط الهجوم: محمد صلاح "ليفربول"، جيمى فاردى "ليستر سيتي"، وساديو مانى "ليفربول".
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