نجم الأهلي السابق: بيراميدز أثر بالسلب علي الدوري المصري

أكد أحمد عادل نجم الأهلي السابق أن فريق بيراميدز له تأثير سلبي كبير على الدوري المصري منذ الموسم الماضي بسبب عقود اللاعبين .
وأضاف لاعب الأهلي السابق في تصريحات خاصة لبرنامج"البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق أن بيراميدز غير من إسلوب الدوري المصري ونجح في الإستحواذ على أفضل اللاعبين بسبب المُقابل المادي مشيراً إلى أن هناك لاعبين حققو ماديات كبيرة بعد إعتزال كرة القدم .
وتابع أي لاعب في هذا التوقيت يأتي له عرض من بيراميدز لا يتردد نهائياً ومعظم اللاعبين لديهم الشغف للتواجد في بيراميدز بسبب المقابل المادي .
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