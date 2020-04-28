أحمد عادل يكشف دور مصطفى يونس في إنتقاله للاهلي

كشف أحمد عادل نجم الأهلي السابق أن مصطفى يونس كان أول من تحدث معه حول رغبة القلعة الحمراء في التعاقد معه .

وقال لاعب الأهلي السابق في تصريحات خاصة لبرنامج

"البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق أن مصطفى يونس أول من أبلغني أن محمود الخطيب سيتحدث معك حول الإنتقال للأهلي وبالفعل تلقيت مكاملة خاصة من رقم غريب وفوجئت بالخطيب يطلب مني الإنضمام للقلعة الحمراء .

وتابع لم أتردد للحظة في الإنتقال للأهلي لأنه كان حلم لي منذ الصغر وبالفعل تواجدت وحققت بطولات وألقاب في هذه الفترة .