أحمد عادل يُفجر مفاجأة عن عرض الزمالك الضخم قبل الإنضمام للأهلي

أكد أحمد عادل لاعب الأهلي السابق أن عمرو الجنايني عرض عليه مقابل مادي كبير قبل الإنضمام للأهلي وأثناء تواجده في فريق الأولمبي.

وأضاف لاعب الأهلي السابق في تصريحات خاصة

لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق أن عقده كان في الأولمبي كان يُقدر بـ18 ألف جنيه ورفضت مٌقابل مادي بـ800 ألف جنيه من الزمالك لإنتقالي للقلعة البيضاء وقتها .

وأشار أن رغبتي للتواجد داخل صفوف القلعة الحمراء هي من حسمت تواجدي داخل النادي الأهلي بعد مكاملة محمود الخطيب عضو مجلس الإدارة في هذا التوقيت .