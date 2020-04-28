“سيجارة” كانت السبب وراء مغادرة تشيزني من آرسنال إلى يوفنتوس

اعترف حارس مرمى فريق يوفنتوس “فويتش تشيزني” بأنه قرر إنهاء مسيرته في آرسنال، عندما أبلغ أحدهم المدرب “أرسين فينجر” بتدخين البولندي في غرفة الملابس.

وكان تشيزني هو الحارس الأول لآرسنال حتى يوم رأس السنة الجديدة في عام 2015، بعد أن كان شاهدًا على خسارة بثنائية من ساوثامبتون، ولم يلعب البولندي قط مباراة أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص المدفعجية، وهو يقر بأن ذلك كان بسبب عادته في التدخين.

وقال تشيزني لتسجيل “آرسنال نيشن” “في ذلك الوقت كنت أدخن بانتظام، وكان المدرب يعرف ذلك جيداً، لم يكن يريد تدخين أي لاعب في غرف الملابس، وكنت أعرف ذلك أيضًا، بسبب انفعال المباراة، كان لدي سيجارة بعد اللقاء عندما كان الفريق لا يزال في الغرفة.

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ثم أضاف “ذهبت في زاوية الاستحمام، ولم يتمكن أحد من رؤيتي، وقمت بإشعال واحدة، شخص ما رآني، لم يكن حتى المدرب نفسه، ثم قام هذا الشخص بإبلاغ الرئيس”.

ووصف ردة فعل آرسين فينجر “رأيته بعد ذلك بيومين، سألني إذا كان هذا صحيحًا فقلت نعم .. تم تغريمي وكانت تلك هي النهاية ..ثم قال انظر سوف تكون خارج الفريق لبعض الوقت”.

وأنهى حديثه “كان التعامل احترافي إلى أبعد حد، لم تكن هناك أي انفعالات، انتظرت بعدها حصولي على الفرصة مجددًا، ولكن هذا لم يحدث، وكانت نهاية مشواري مع الفريق.