مدافع ريال مدريد يُقدم روشتة لتجنب الاكتئاب في زمن كورونا

سرد مدافع نادي ريال مدريد “رافائيل فاران” تفاصيل حياته اليومية في زمن فيروس “كورونا“، وكيف يقضي يومه خلال العزل الصحي؟مقدمًا نصيحة لكل متابعيه بكيفية الهروب من الملل.

وتقترب فترة الحجر الصحي حاليًا في إسبانيا من الشهرين بدون كرة قدم، مما سبب الكثير من الضجر لدى نجوم فرق اللا ليجا، ولكن يبدو أن المدافع الذي حقق كل الألقاب الممكنة يرى غير ذلك.

وصرح فاران لوسائل الإعلام قائلاً “أقوم بعملي البدني، القليل من التدريب، أنا أقوى من أي وقت مضى، أعمل على بعض الأشياء التي لا يمكنني العمل عليها خلال الموسم، و أقوم بتحسين نقاط الضعف، أعتقد أن كل لاعب سوف يحظى بالوقت لتفادي مشاكله”.

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وتابع حديثه “لدينا حياة يومية مختلفة الآن، إنه شيء خاص غير متوقع ولكن عليك التكيف، أستمر في ممارسة الرياضة كل يوم، وهذا ليس التزامًا، بل متعة، يجب أن تستمتع بإبقاء جسدك وصحتك في أفضل صورة وحال”.

وأنهى حديثه “الحجر الصحي؟ من المهم أن نكون بخير جسديًا وعقليًا، عندما تحدث مثل هذه الأشياء، يجب علينا أن يجب أن نستمر وأن نمضي قدما وألا نشعر بالاكتئاب”.

يذكر أن هناك الكثير من الغموض والضباب حول موعد عودة لاعبي الدوري الإسباني “الليجا” للتدريبات مرة أخرى، بعد تأجيل اتخاذ قرار تحديد الموعد خلال اجتماع اليوم بين وزراة الرياضة واتحاد كرة القدم الإسباني.