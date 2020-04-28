كريستيانو رونالدو يُنهي العزل..ويُحدد موعد عودته إلى يوفنتوس في رحلة “خاصة”

أنهى النجم العالمي “كريستيانو رونالدو” عزله الشخصي في موطنه بجزيرة ماديرا البرتغالية، وقرر العودة إلى مدينة تورينو الإيطالية مرة أخرى على متن طائرة خاصة.

وبحسب ما ورد في الصحف الإيطالية سيعود كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس إلى إيطاليا غدًا الثلاثاء، استعدادًا للعودة إلى التدريبات الفردية في مقر يوفنتوس، ومن ثم الانخراط في التدريبات الجماعية، تمهيدًا لاستئناف الموسم الإيطالي.

وأمضى كريستيانو رونالدو الأسابيع القليلة الماضية لوباء فيروس “كورونا” في وطنه ماديرا، رفقة عائلته في منزل مكوّن من أربعة طوابق، للهروب من الفيروس المنتشر.

وسجلت إيطاليا اليوم الاثنين أقل عدد حالات وفاة منذ تفشي المرض، مما بشّر الشعب الإيطالي بعودة الحياة مرة أخرى، وانتهاء حالة الهلع التي عاشها الإيطاليين لمدة شهرين وأكثر.

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ومع ذلك، تدعي صحيفة “ريكورد” أن كريستيانو رونالدو سوف يعود إلى تورينو يوم الثلاثاء، بعد أن بدأ يوفنتوس استدعاء نجومه المقيمين في الخارج.

وسيراقب صاحب الخمس كرات ذهبية الوضع لمدة أسبوعين، من العزلة الذاتية في إيطاليا قبل العودة إلى التدريب، وهذا قانون يجب أن يخضع له جميع الوافدين إلى المدن الإيطالية.

وتبقى الشكوك الآن ما إذا كان “جونزالو هيجواين” سيحذو حذو كريستيانو رونالدو أم لا؟ حيث يتواجد المهاجم الفذ حاليًا في الأرجنتين رفقة والدته المريضة، وبات عليه السفر إلى تورينو من أجل إنهاء فترة العزل والعودة إلى التدريبات المنتظرة منتصف مايو.