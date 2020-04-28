فابيو كابيلو ينصح أندية الدوري الإيطالي بعدم إجراء تعاقدات في زمن “كورونا”

قال فابيو كابيلو إن أندية الدوري الإيطالي يجب أن تفكر في استغلال الموارد التي تمتلكها بالفعل، بدلاً من الدخول في متاهات الديون وتحمل تكلفة تعاقدات جديدة، في وقت تواجه فيه كرة القدم المجهول.

ويرى كابيلو أن نادي ريال مدريد الإسباني لديه القاعدة المالية السليمة ليتمكن من التغلب على العواقب الاقتصادية لتفشي فيروس “كورونا” في العالم، مؤكدًا أن القلعة الملكية لن تهد بسبب الأزمة الحالية.

ومن المتوقع أن يكلف التوقف في كرة القدم الكثير من المال، ولا سيما على الأندية الكبرى في أوروبا، حيث سيضر تعليق كرة القدم لمدة شهرين وربما أكثر بمصلحة النوادي التي لديها قاعدة مالية ضعيفة كذلك.

وتطرق كابيلو للحديث عن الوضع في إيطاليا قائلاً “في إيطاليا الوضع ربما يكون أكثر سوءً، بعض الفرق ستكون لها القدرة على النجاة، وفرق أخرى ستعاني كثيرًا، يجب التفكير في الاقتصاد والاعتماد على الموارد الداخلية على الأقل لمدة موسم أو موسمين”.

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ثم تابع “الأندية التي تتواجد منذ سنوات في أوروبا هي التي ستكون قادرة على الصمود، أما بعض الفرق الأخرى فستعاني ومن ويلات ما حدث لفترة طويلة، لا أعتقد أن الفيروس ترك تأثيرًا على الرياضة وكرة القدم داخل إيطاليا فقط بل على كافة نواحي الحياة كذلك”.

ولا يرى أسطورة التدريب الإيطالية فريقه السابق كمدرب ريال مدريد من ضمن الأندية التي سوف تنحني للفيروس، على عكس منافسه برشلونة، الذي تغيرت حساباته كثيرًا بعد خسارة ما يتوقع بـ100 مليون يورو خلال أربعة أشهر.

وصرح كابيلو قائلاً لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت “أعتقد أن ريال مدريد هو الفريق الوحيد في إسبانيا الذي لن يخرج مدمرًا بسبب الوباء، هذا الاعتقاد نتيجة معرفتي بالقاعدة المادية التي يمتلكها الريال”.

ثم أضاف كابيلو “ستعاني فرق مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد كثيرًا، سيكون هناك تغيير شامل في طريقة عمل سوق الانتقالات، سيحدث ثورة في السوق، لقد وصلنا إلى مرحلة يتم فيها دفع رسوم عبثي ، والآن سنعود إلى مستوى أكثر منطقية”.