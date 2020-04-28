رياضة | بـ 250 مليون إسترليني.. ليفربول يستعد لخطف صفقة ريال مدريد الذهبية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر بـ 250 مليون إسترليني.. ليفربول يستعد لخطف صفقة ريال مدريد الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن ليفربول فتح خطوط اتصال مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيقية المقبلة.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز تواصل مع والد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل إقناعه بأهمية انتقال نجله إلى صفوف ليفربول في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة ميرور البريطانية أن يورجن كلوب أجرى مكالمة هاتفية بوالد كليان مبابي لإقناعه بأن ليفربول سيكون الوجهة الأفضل لمبابي في الصيف المقبل.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن يورجن كلوب يرى أن كيليان مبابي هو البديل الأمثل للنجم السنغالي ساديو ماني الذي قد ينتقل إلى ريال مدريد الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مبابي سيكلف خزائن ليفربول حوالي 250 مليون جنيه إسترليني ولكن ليفربول نظريًا سيستخدم مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني من بيع ماني من أجل تمويل معظم الصفقة.

ونوهت الصحيفة البريطانية أنه في حال انتقال كيليان مبابي إلى ليفربول مقابل 250 مليون جنيه إسترليني سيصبح النجم الفرنسي أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن ساديو ماني كان قد أعلن مؤخرًا أنه لا ينوي الرحيل عن ليفربول إلا إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.