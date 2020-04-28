رياضة | حازم إمام: مهاجم المصري إضافة قوية للزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر حازم إمام: مهاجم المصري إضافة قوية للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث حازم إمام نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر عن مفاوضات مسئولي الزمالك مع الدولي الفلسطيني محمود وادي مهاجم المصري البورسعيدي.

تصريحات حازم إمام

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وقال حازم إمام لاعب الزمالك السابق في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت "محمود وادي نجم المصري رأس حربة مميز، ويمتلك إمكانات رائعة وسيكون إضافة قوية لخط هجوم الزمالك، في حالة انتقاله للفريق".

وتابع نجم الزمالك: "هناك أنباء عن إمكانية عرض الزمالك على المصري مبادلة الكونغولي كاسونجو كابونجو، بوادي، ولكن العائق الوحيد هو وجود أزمة للمصري بشأن القيد، وسوف تكشف الأيام المقبلة عن مصير الصفقة".

وشارك وادي مع المصري في 13 لقاء بالدوري هذا الموسم، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة 5، وخاض بالكونفيدرالية 10 مباريات وسجل 5 أهداف وصنع هدف، كما أحرز هدفا خلال مواجهتين بكأس مصر.