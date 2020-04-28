رياضة | تحديد موعد عودة الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر تحديد موعد عودة الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت تقارير صحفية بريطانية عن أنباء سارة بشأن عودة الموسم عقب فترة توقف طويلة دامت لأكثر من شهر ونصف بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن صحيفة ذا تايمز البريطانية أن الحكومة البريطانية بدأت تضغط على الأندية ورابطة الدوري الإنجليزي والاتحاد كرة القدم من أجل استئناف الموسم وذلك بهدف تحسين الحالة النفسية والمزاجية للمواطنين في ظل الأزمة الحالية التي تفرض عليهم قيوداً صعبة.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن الحكومة كانت ترفض فكرة استكمال الدوري الإنجليزي لكن وجهة نظرها تغيرت بشكل كامل في الوقت الحالي وأصبحت الأكثر حرصاً على عودة كرة القدم.

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وأفادت ديلي ميل البريطانية بأن تكون عودة الدوري الإنجليزي في الثامن من شهر يونيو المقبل أي بعد 5 أسابيع من الآن تقريباً بينما ستبدأ الفرق في العودة إلى التدريبات في الأيام المقبلة لكي يستعيد اللاعبين لياقتهم البدنية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الحكومة تقترح إقامة المباريات في ملاعب التدريبات أو في ملاعب محايدة مثل مركز سانت جورج بارك وعلى الرغم من أن الأندية تريد اللعب في ملاعبها المعتادة لكنها لن تعارض هذا الاقتراح.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن السلطات الإنجليزية تحاول الترفيه عن المواطنين في ظل الحجر المنزلي المفروض عليهم وترى أن عودة كرة القدم خلف الأبواب المغلقة ستكون أسهل كثيرًا من فتح قطاعات ترفيهية أخرى مثل دور السينما والحانات التي لا يمكن السيطرة على الحشود بها وأنه سيتم دراسة أيضًا شراء حقوق بث المباريات من القنوات المحتكرة لبثها بشكل مجاني على المواطنين.