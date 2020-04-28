رياضة | العجيزي يكشف السبب الحقيقي وراء رحيله عن النادي الاهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر العجيزي يكشف السبب الحقيقي وراء رحيله عن النادي الاهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث هاني العجيزي لاعب النادي الاهلي السابق عن الفتره التي قضاها مع القلعه الحمراء و السبب الحقيقي وراء رحيله عن النادي.

وقال مهاجم الأهلي السابق أن أول مشاركة لي مع الفريق سجلت هدفين أمام بتروجيت والإصابة سبب خروجي من القلعة الحمراء.

وأضاف العجيزي في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق أن الإصابة سبب عدم تألقي مع الأهلي وطلب الرحيل من أجل المشاركة أساسياً وبالفعل إنتقلت للإتحاد السكندري وقدمت 6 شهور مميزين وسجلت في الأهلي والزمالك .