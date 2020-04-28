رياضة | أحمد عادل "الخطيب" يُنهي أي صفقة في 18 ثانية لهذا السبب!

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد عادل "الخطيب" يُنهي أي صفقة في 18 ثانية لهذا السبب! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد عادل نجم الأهلي السابق أن مكاملة محمود الخطيب أسطورة القلعة الحمراء تُنهي أي صفقة للفريق خلال 18 ثانية .

وأشار لاعب الأهلي السابق في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق أن مكاملة محمود الخطيب لي هي من حسمت إنتقالي في هذا التوقيت خاصة وأن اي لاعب في هذا السن يتحدث معه بيبو فهو حلم وتحقق لأنه أسطورة كروية كبيرة وهذه المكالمه لها سحر خاص لأي لاعب في بداية مشواره الكروي .