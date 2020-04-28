رياضة | أحمد ياسر ريان: أنا رهن إشارة الأهلي والعودة له حلم أتمنى تحقيقه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد ياسر ريان: أنا رهن إشارة الأهلي والعودة له حلم أتمنى تحقيقه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد ياسر ريان مهاجم النادي الأهلي والمعار لصفوف الجونة، إنه جاهز للعودة إلى النادي الأحمر في أي وقت يطلبه فيه.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"أنا رهن إشارة النادي الأهلي في أي وقت".

وأضاف :"العودة للأهلي حلم أتمنى تحقيقه قريبا".

وزاد :"تعاقدي مع الأهلي ممتد 3 مواسم أخرى".

وأشار :"انتظر موقف الأهلي سواء بتجديد الإعارة أو عودتي للنادي

هناك العديد من العروض الخارجية ونادر شوقي يتفاوض بالنيابة عني".

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وأوضح :"وجود حسام غالي كمدير للكرة بالجونة سهل لي ولزملائي الكثير من الأمور".

وأردف :"أمارس التدريبات لمدة ساعة يوميا للحفاظ على لياقتي، وأمارس كرة القدم مع شقيقي في حديقة المنزل

الجونة وضع لنا برنامج تدريبي أثناء فترة التوقف".

وأوضح :"تألقي مع الجونة كان سبب في تواجدي مع المنتخب الأولمبي".

وأتم حديثه :"أدائي وأهدافي مع الجونة لم تتراجع خصوصا بعد عودتي بقوة في المباريات الأخيرة".