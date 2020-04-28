رياضة | أحمد ياسر ريان: أنا رهن إشارة الأهلي والعودة له حلم أتمنى تحقيقه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد ياسر ريان: أنا رهن إشارة الأهلي والعودة له حلم أتمنى تحقيقه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"أنا رهن إشارة النادي الأهلي في أي وقت".
وأضاف :"العودة للأهلي حلم أتمنى تحقيقه قريبا".
وزاد :"تعاقدي مع الأهلي ممتد 3 مواسم أخرى".
وأشار :"انتظر موقف الأهلي سواء بتجديد الإعارة أو عودتي للنادي
هناك العديد من العروض الخارجية ونادر شوقي يتفاوض بالنيابة عني".
وأوضح :"وجود حسام غالي كمدير للكرة بالجونة سهل لي ولزملائي الكثير من الأمور".
وأردف :"أمارس التدريبات لمدة ساعة يوميا للحفاظ على لياقتي، وأمارس كرة القدم مع شقيقي في حديقة المنزل
الجونة وضع لنا برنامج تدريبي أثناء فترة التوقف".
وأوضح :"تألقي مع الجونة كان سبب في تواجدي مع المنتخب الأولمبي".
وأتم حديثه :"أدائي وأهدافي مع الجونة لم تتراجع خصوصا بعد عودتي بقوة في المباريات الأخيرة".