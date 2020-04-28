رياضة | حجي: خليلوزيتش قادر على تصحيح المسار في منتخب المغرب والباب مفتوح لعودة حمد الله

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر حجي: خليلوزيتش قادر على تصحيح المسار في منتخب المغرب والباب مفتوح لعودة حمد الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصطفى حجي نجم المنتخب المغربي السابق بأن المدير الفني خليلوزيتش قادر على تصحيح المسار لأسود الأطلسي.

وقال حجي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبوت :"البوسني خليلوزيتش قادر على إعادة منتخب المغرب للمسار الصحيح".

وواصل :"فخور بالعمل مع مدربين كبار مثل الفرنسي رينار والبوسني خليلوزيتش أسعى للتعلم من أجل الوصول لقيادة المنتخب المغربي كمدير فني".

وأكمل :"الفرصة لا زالت قائمة أمام عبد الرازق حمد الله للعودة لمنتخب المغرب مشكلة حمد الله باتت من الماضي وحريص على التواصل معه حاليا وأتمنى أن يتواجد حمد الله معنا في المستقبل القريب".

