رياضة | مصطفى حجي يكشف حقيقة رغبته في رحيل "بن شرقي" عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر مصطفى حجي يكشف حقيقة رغبته في رحيل "بن شرقي" عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد مصطفى حجي نجم منتخب المغرب السابق على الأنباء التي تتحدث عن نصيحته لنجم الزمالك أشرف بن شرقي بترك القلعة البيضاء. وقال في تصريحات لـ ملعب ONTIME مع أحمد شوبير: "كل التهنئة للشعب المصري بمناسبة شهر رمضان".

وتابع: "أنا حاليا أعيش في المغرب وسعيد بوجودي ضمن لجهاز الفني للمنتخب منذ 2014، وكثرة تغيير المدربين أثر سلبيا على منتخب المغرب".

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وأضاف: "أداء منتخب المغرب تحسن منذ 2014 ونجح في التأهل لمونديال روسيا لكنه لم يحقق النتائج المرجوة

النجوم المغاربة يلعبون في أندية كبيرة في مصر وعليهم الاجتهاد من أجل الانضمام للمنتخب".

واختتم حجي: "لا صحة لما تردد عن نصحي لبن شرقي بترك الزمالك ولكني قلت أنه يصلح للعب في أوروبا

الكل يعرف مدى تقديري للدوري المصري وقوته".