رياضة | حجي: محمد صلاح نموذج للاعب المحترف

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر حجي: محمد صلاح نموذج للاعب المحترف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النجم المغربي السابق مصطفى حجي إن المصري محمد صلاح يعد نموذجًا للاعب المحترف".

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"محمد صلاح لاعب رائع وهو نموذج للاعب للمحترف ويقدم مباريات مميزة مع فريق ليفربول".

وتابع :"النجوم المغاربة يلعبون في أندية كبيرة في مصر، وعليهم الاجتهاد والعمل من أجل التواجد في منتخب المغرب".

وواصل :"باب المنتخب المغربي مفتوح والفرصة متاحة أمام وليد أزارو وأشر بن شرقي ومحمد أوناجم للانضمام إليه".