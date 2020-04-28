رياضة | مفاجأة.. الأهلي يجدد عقد مروان محسن لفترة طويلة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الأهلي يجدد عقد مروان محسن لفترة طويلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب النادي الأهلي بشكل كبير من تجديد عقد مروان محسن نجم هجوم الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويحاول مسئولو القلعة الحمراء التوصل إلى اتفاق رسمي مع مروان محسن لتجديد عقده مع الفريق لمدة 3 مواسم قادمة بعد أن أنهى النادي التفاصيل المادية مع اللاعب.

وأظهر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأحمر موافقته على تجديد عقد مروان في الفترة القادمة.

وسيعلن النادي الأهلي عن تجديد عقد مروان محسن بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القادمة.