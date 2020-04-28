رياضة | نجم برشلونة الجديد يشارك في تدريبات فريقه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة الجديد يشارك في تدريبات فريقه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك فرانسيسكو ترينكاو في تدريبات فريقه سبورتنج لشبونة البرتغالي اليوم في التدريبات الجماعية ، حيث من المنتظر أن ينتقل اللاعب لبرشلونة في الموسم المقبل.

واستأنف الفريق البرتغالي نشاطه الكروي اليوم، بعد فترة طويلة من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث انقسم التدريب لفترتين، وبتدريبات فردية للاعبين احتراماً لإجراءات السلامة.

وشارك المهاجم الواعد ترينكاو في التدريبات، وسيعود للمشاركة في تدريب الثلاثاء، بنفس الطريقة التي جرت عليها تدريبات اليوم.

وكان النادي الكاتالوني قد أعلن بنهاية يناير الماضي ضم المهاجم البرتغالي الشاب فرانسيسكو ترينكاو قادماً من سبورتنغ براغا، مع الاستمرار في صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

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وبلغت قيمة الصفقة 31 مليون يورو وبموجبها سيوقع اللاعب البالغ 20 عاماً عقداً مدته خمسة مواسم تبدأ من بداية الموسم الجديد.

وكان ترينكاو، الذي يلعب بشكل أكبر كجناح أيمن، قد بدأ اللعب مع الفريق الأول بسبورتنغ براغا قبل عامين.

وشارك ترينكاو في 21 مباراة هذا الموسم مع الفريق الأول لبراجا سجل فيها 3 أهداف.

على جانب آخر، قررت أندية عديدة في البرتغال العودة للتدريبات الأسبوع المقبل، أبرزها بنفيكا الذي أكد أن الفريق الأول سيعود للتدريبات الإثنين المقبل.