رياضة | نجم الزمالك مطلوب في بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك مطلوب في بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر نادي بيراميدز اهتمام بالتعاقد مع واحد من نجوم نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب بيراميدز في التعاقد مع عبد الله جمعة الظهير الأيسر للقلعة البيضاء في الصيف القادم لتدعيم الجبهة اليسرى في الفريق.

وينوي نادي بيراميدز ضم عبد الله جمعة ضمن الصفقة التبادلية التي سيعقدها مع الزمالك في نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن نادي الزمالك كان قد أظهر رغبة في التعاقد مع عدة لاعبين من صفوف بيراميدز أبرزها أحمد أيمن منصور وعمر جابر وذلك عن طريق عقد صفقة تبادلية مع النادي.