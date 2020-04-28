رياضة | ندمت على الانتقال إلى الأهلي.. تصريحات مثيرة من لاعب الأحمر السابق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر ندمت على الانتقال إلى الأهلي.. تصريحات مثيرة من لاعب الأحمر السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعاد محمد حمدي زكي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، ذكرياته داخل أروقة النادي الأهلي، قبل رحيله بعد فترة وجيزة.

وأعرب حمدي زكي، عن ندمه بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه لو يعلم ذلك كان فضل الاحتراف الخارجي أو الاستمرار في صفوف الاتحاد السكندري، لفترة أخرى.

وقال حمدي زكي في تصريحات تلفزيونية لقناة"اون تايم سبورت": "انضميت إلى سموحة ثلاثة سنوات، وفي أول مباراة لم ألعب وفي اللقاء الثاني أحرزت هدفين وخرجت رجل المباراة، وخلال فترة تواجدي في سموحة حصلت على هداف الفريق".

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وأضاف: "وقدمت مستوى رائع مع انبي ايضا وكسرت الدنيا، لو كنت أعلم أن هذا سيحدث معي في الأهلي كنت فضلت الاحتراف الخارجي أو الاستمرار في الاتحاد السكندري، وكنت صغير وقتها وأي لاعب سيوافق على عرض الأهلي لكني لا أعلم أنها هتكون مضلمة كدة.

وأكمل: "أثناء تعاقدي مع الأهلي كانت هناك حرب لضمي من جانب الزمالك، وفي معسكر المنتخب الوطني جلس معي أكثر من لاعب من الزمالك مثل علي جبر وباسم مرسي، ولكني أكدت لهم اني ساخوض رحلة احتراف خارجي".

واختتم: "مثلي الأعلى محليًا هو محمد بركات نجم الأهلي، وعالميًا هو البرتغالي كريستيانو رونالدو، تدربت مع عدد كبير من المدربين في الدوري المصري واتمنى التدريب تحت قيادة إيهاب جلال، لأنني أحب طريقته".