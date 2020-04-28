رياضة | تأجيل حسم مصير الدوري البلجيكي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر تأجيل حسم مصير الدوري البلجيكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الجمعية العمومية لرابطة الدوري البلجيكي للمحترفين لكرة القدم تأجيل عملية التصويت على قرار إنهاء أو استكمال المسابقة هذا الموسم إلى يوم الاثنين المقبل.

وتركت رابطة الدوري البلجيكي بهذه الخطوة الباب مفتوحا أمام إمكانية استكمال الدوري أو اتخاذ القرار بإنهاء الموسم وتتويج كلوب بروج باللقب نظرا لأنه كان المتصدر عند اتخاذ قرار إيقاف المسابقة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

واجتمع ممثلو الأندية اليوم الاثنين لتقييم الوضع في ظل أزمة "كورونا" وقرروا بالأغلبية تأجيل اتخاذ القرار إلى يوم الاثنين المقبل الموافق الرابع من مايو المقبل ، حسبما أفادت وكالة أنباء "أوروبا برس".

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وفي الثاني من أبريل الحالي ، قررت الأندية البلجيكية عدم استكمال الموسم ولكن القرار الرسمي يجب أن يتخذ من قبل الجمعية العمومية.

وفي حال عدم استكمال المسابقة هذا الموسم ، سيتوج كلوب بروج باللقب حيث كان متصدرا للمسابقة قبل إيقافها وذلك برصيد 70 نقطة بفارق 15 نقطة أمام جينت.

وفي حالة تتويج بروج باللقب ، سيكون السادس عشر له ليعزز موقعه في المركز الثاني بجدول أكثر الفرق فوزا باللقب بعد أندرلخت (34 لقبا) .