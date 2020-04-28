الامارات | وزير الصحة الإسباني: الوعد باستئناف «الليغا» قبل الصيف «غير حكيم»

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الإسباني: الوعد باستئناف «الليغا» قبل الصيف «غير حكيم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر وزير الصحة الإسباني سلفادور ايلا، أن الوعد باستئناف النشاط في دوري كرة القدم المحلي قبل الصيف سيكون «غير حكيم».

وقال ايلا في مؤتمره الصحافي اليومي حول تطور فيروس كورونا المستجد «لا أستطيع أن أقول لكم في الوقت الحالي ما إذا كانت كرة القدم الاحترافية ستعاود نشاطها قبل الصيف. هذا الموقف سيكون غير حكيم من قبلي».

وأبدى الوزير حذره من مخططات رابطة الدوري التي ترغب في إخضاع جميع اللاعبين لفحوص قبل معاودة التدريبات ثم المنافسات المتوقفة منذ 12 مارس.

وقال «يجب أن توضع فحوص الكشف بتصرف المناطق بغض النظر عن الفئة» التي ستخصص لها.

ويتعين على اللاعبين وقبل العودة إلى الملاعب الخضوع لفحص للكشف عن وباء «كوفيد-19» على أن تستمر الفحوص خلال فترة الاستعداد.

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وتعد إسبانيا من أكثر الدول تضرراً بـ«كوفيد-19» الذي تسبب بوفاة أكثر من 23 ألف شخص فيها.

وكان الاتحاد الاسباني لكرة القدم ورابطة الدوري قد توصلا إلى اتفاق بشأن استئناف تدريبات الأندية المحترفة اعتباراً من الرابع من مايو شرط نيل موافقة السلطات الصحية.

وقال بيان صادر عن المجلس إن «المجلس الأعلى للرياضة ورابطة الدوري والاتحاد الإسباني توصلت إلى اتفاق بعودة التدريبات في صفوف الأندية المحترفة على الرغم من أن هذا القرار لايزال مرتبطاً بتطور تفشي فيروس كورونا المستجد، والقرارات التي ستعتمدها وزارة الصحة».

ويتصدر برشلونة ترتيب الليغا بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد، علماً بأن المنافسات توقفت بعد المرحلة 27 من أصل 38.

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