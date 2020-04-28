الامارات | جينتينار: أقود تدريبات حراس مرمى الوحدة عبر «واتس أب» و«زووم»

شكرا لقرائتكم خبر عن جينتينار: أقود تدريبات حراس مرمى الوحدة عبر «واتس أب» و«زووم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب حراس مرمى نادي الوحدة، الهولندي دينيس جينتينار، أنه يتمنى عودة الحياة إلى طبيعتها والتخلص من آثار جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حتى يتمكن مرة أخرى من قيادة تدريبات حراس مرمى «العنابي»، لافتاً إلى أنه في الوقت الحالي يكتفي بالتواصل معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مبيناً أنه يعتمد على تطبيقي «واتس أب» و«زووم».

وقال جينتينار (44 عاماً) لصحيفة «أومريب غيلد» الهولندية، إنه يشعر بسعادة كبيرة من خلال تجربته الأولى خارج هولندا، بعدما بدأ مساره التدريبي في فرق الناشئين بنادي أياكس الهولندي، موضحاً: «الأجواء هنا رائعة جداً، وأنا مرتبط بعقد مع نادي الوحدة حتى نهاية الموسم الحالي، ولكني أتمنى البقاء فترة أطول، إذ أمتلك علاقة جيدة مع إدارة النادي والحياة بشكل عام في الإمارات مريحة جداً وأحبها بكل تأكيد، ولكن يجب أن أنتظر ونرى ماذا سيحدث بالنسبة للموسم الحالي، خصوصاً أن كرة القدم حول العالم تعيش حالة من عدم اليقين حول مستقبلها».

وتحدث حارس مرمى أياكس الهولندي وبروسيا دورتموند الألماني السابق، عن تعايشه مع الأوضاع الحالية بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد، وقال: «الوضع هنا لا يختلف كثيراً عن هولندا، أنا أعيش في أبوظبي، وأعتقد أن احترازات السلامة في الإمارات أكثر صرامة من هولندا، وبالتحديد في دبي، إذ تم تحديد حركة خروج الناس إلى الشارع بعد الحصول على إذن، بينما الوضع بالنسبة لي في أبوظبي كان مرتبطاً بعدم الخروج من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً، وبشكل عام الخروج لشراء الاحتياجات الضرورية وليس للتسوق، إذ إنه تم غلق مراكز التسوق والشواطئ، وإيقاف الأنشطة المختلفة».

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وأشار إلى أن الرؤية ليست واضحة بالنسبة إلى استكمال مسابقة دوري الخليج العربي، وقال: «لعبنا آخر مرة في 14 مارس الماضي، وكان فريق الوحدة يعيش مرحلة جيدة، وتحسنت نتائج الفريق بشكل كبير، ولكن لم يكن هناك خيار آخر سوى إيقاف المباريات للحفاظ على سلامة الجميع، بينما منح اتحاد الكرة المحلي الأندية الحق في تخفيض رواتب اللاعبين والمدربين بنسبة تصل إلى 40%».

احترازات السلامة في الإمارات أكثر صرامة من هولندا.

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