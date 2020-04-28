الامارات | خالد العطاس: بدأت الصيام في الصف الثالث الابتدائي.. وأتابع «الشارة»

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد العطاس: بدأت الصيام في الصف الثالث الابتدائي.. وأتابع «الشارة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدافع فريق بني ياس، خالد العطاس، إنه يستغل شهر رمضان على أحسن ما يكون، بالتقرب إلى الله وتلاوة القران الكريم، والحرص على تعلم مهارات جديدة، وإنه كذلك لا يتابع الأعمال الدرامية، فيما يحرص على مشاهدة برنامج الشارة، الذي أكمل موسمه العاشر، والذي يقدم باقة من الأسئلة التراثية المشوقة حول العادات والتقاليد، والمهن المرتبطة بالبر والبحر، والموروث الشعبي للدولة.

«الإمارات اليوم» أجرت مع العطاس الحوار التالي:

■ما العادات التي تغيرها في رمضان.. والعادات التي تكتسبها؟

■■إذا كان الشخص مقصراً في التقرب إلى الله بالأيام العادية، فإنه يجب أن يجتهد في هذا الشهر المبارك، بأن يترك العادات التي تشغله عن التقرب إلى الله، وأن يستغل كل أوقاته في العبادة حتى ينال رضا الله، ووضع أهداف جديدة لتطبيقها في كل وقته، سواء كان في رمضان أم بعده، وبالنسبة لي أحرص على عادات مثل تلاوة القرآن مع التدبر في معانيه، ومحاولة حفظ إحدى سوره، وهنالك عادات أحاول اكتسابها، مثل تعلم بعض من مهارات الطبخ.

■ما البرامج التلفزيونية التي تتابعها.. ومن هم نجومك المفضلون؟

■■بالنسبة لي أنا غير مهتم بالكثير من الأعمال التلفزيونية، فأنا لا أتابع البرامج الخليجية، بينما أحرص على مشاهدة البرامج المحلية، وأفضل مشاهدة البرامج التي تعزز قيمنا التراثية، وتزيد ثقافتنا الإماراتية، وخير مثال برنامج «الشارة».

■ما وجباتك المفضلة في شهر رمضان؟

■■ هنالك الكثير من الوجبات بكل تأكيد، لكن أفضلها تلك التي تكون مرتبطة بشهر رمضان.

■كيف قضيت أول يوم صيام لك في حياتك.. وكم كان عمرك وقتها؟

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■■ لقد كان يوماً صعباً بكل تأكيد، خصوصاً أنني كنت في الصف الثالث الابتدائي، وكان عمري وقتها 10 سنوات، والصعوبة كانت في أن رمضان وقتها تزامن مع المدرسة، وكنت كذلك صغيراً في السن.

■ما أبرز حدث رياضي مرتبط بذهنك تزامن مع شهر رمضان؟

■■بالطبع مونديال 2014، الذي أقيم في البرازيل، والذي فازت به ألمانيا.

■كيف تقضى ساعات النهار خلال هذا الشهر؟

■■أحرص على تلاوة يومية للقرآن الكريم، كما أنني ملتزم بالدراسة الجامعية، لذا فإنني أتلقى تعليمي عن بُعْد، وأحاول رفع مستواي الأكاديمي بالمراجعة، أيضاً أحاول أن أكتسب مهارات جديدة، وتقوية بعض نقاط الضعف في شخصيتي، وأقرأ بعض الكتب، عموماً أحاول أن استغل كل الوقت بأفضل صورة ممكنة، خصوصاً في ظل الحجر المنزلي.

ملتزم بالدراسة الجامعية.. أتلقى تعليمي عن بُعْد، لرفع مستواي الأكاديمي، وأقوّي بعض نقاط الضعف في شخصيتي.

10

سنوات، السن التي بدأ فيها العطاس الصيام.

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