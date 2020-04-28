الامارات | نادال «متشائم جداً» من عودة إقامة دورات التنس

شكرا لقرائتكم خبر عن نادال «متشائم جداً» من عودة إقامة دورات التنس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نجم المضرب الإسباني رافايل نادال المصنف ثانياً عالمياً أنه «متشائم جداً» بشأن «العودة الى نشاط طبيعي» في الدورات الاحترافية في الوقت القريب في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال نادال المتوج بـ19 لقبا كبيرا خلال لقاء نظمه الاتحاد الاسباني لكرة المضرب مع الفريق الفائز بكأس ديفيس العام الماضي «من وجهة نظري الشخصية، فأنا متشائم جداً من امكانية العودة الى نشاط طبيعي».

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وأضاف «في كرة المضرب، يتعين السفر كل اسبوع، المكوث في الفندق، التواجد في أكثر من بلد.. حتى لو أقيمت المباريات من دون جمهور، فإن تنظيم احدى المسابقات يتطلب مشاركة العديد من الاشخاص. على الصعيد الدولي، أرى مشكلة جدية».

وتوقفت دورات وبطولات رابطتي المحترفين والمحترفات بسبب الفيروس حتى 13 يوليو، في حين ألغيت بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، وذلك للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، وتم تأجيل بطولة فرنسا المفتوحة المفضلة لنادال إلى 27 سبتمبر.

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