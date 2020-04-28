الامارات | رسمياً.. ألغاء أول دوري كرة قدم في العالم بسبب كورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. ألغاء أول دوري كرة قدم في العالم بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 أبريل 2020
أزول، مقاطعة بوينس آيرس-أ.ف.ب.
اعلن الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم الغاء الدوري المحلي الذي توقف منتصف مارس بسبب تفشي فيروسي كورونا بحسب ما اعلن رئيسه كلاوديو تابيا الاثنين.
وقال تابيا في حديث لشبكة "تي أن تي" "سنقوم باسدال الستار على الدوري واختيار الفرق التي ستشارك في المسابقات القارية الموسم المقبل".
كما اعلن الاتحاد عدم اعتماد مبدأ الهبوط هذا الموسم والموسم الذي يليه.
وسيبقى نادي "جيمنازيا اي ايسغريما دي لا بلاتا" الذي يشرف على تدريبه النجم الارجنتيني دييغو مارادونا والذي يحتل المركز التاسع عشر من اصل 24 فريقا في مصاف الدرجة الاولى.
وبرر تابيا اجراءات وقف الدوري نهائيا لضرورة تخفيف الأعباء الاقتصادية التي ترزح تحتها الاندية والتي تعتبر مؤسسات غير ربحية في الارجنتين.
وتستمر اجراءات الحجر الصحي في الارجنتين التي قررتها الحكومة المحلية في 20 مارس، الى 10 مايو على الاقل.
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