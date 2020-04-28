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الامارات | صحيفة سعودية: النصر يفاوض «برازيلي الوحدة»

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير صحافية سعودية أن نادي النصر دخل في مفاوضات، للتعاقد مع مهاجم الوحدة السعودي، البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، الذي كان النادي قد حاول الحصول على خدماته في يناير الماضي، قبل أن تفشل المفاوضات.

وقالت صحيفة «» إن «وكيل أعمال اللاعب البرازيلي تقدم بطلب إلى نادي الوحدة، من أجل فسخ التعاقد، وعدم استكمال الفترة المتبقية في عقده، ودفع قيمة الشرط الجزائي».

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من جهته، رفض مصدر داخل نادي النصر الحديث في الموضوع، مؤكداً أن «أي إعلان عن تعاقدات يكون عن طريق الإعلان الرسمي من النادي، خصوصاً الصفقات الجديدة».

ويضم النصر أربعة لاعبين أجانب، هم: الإسباني نيغريدو، والتشيلي بافيز، والبرتغالي توزي، والهولندي كواس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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