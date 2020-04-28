الامارات | صحيفة سعودية: النصر يفاوض «برازيلي الوحدة»

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سعودية: النصر يفاوض «برازيلي الوحدة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير صحافية سعودية أن نادي النصر دخل في مفاوضات، للتعاقد مع مهاجم الوحدة السعودي، البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، الذي كان النادي قد حاول الحصول على خدماته في يناير الماضي، قبل أن تفشل المفاوضات.

وقالت صحيفة «الرياضية» السعودية إن «وكيل أعمال اللاعب البرازيلي تقدم بطلب إلى نادي الوحدة، من أجل فسخ التعاقد، وعدم استكمال الفترة المتبقية في عقده، ودفع قيمة الشرط الجزائي».

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من جهته، رفض مصدر داخل نادي النصر الحديث في الموضوع، مؤكداً أن «أي إعلان عن تعاقدات يكون عن طريق الإعلان الرسمي من النادي، خصوصاً الصفقات الجديدة».

ويضم النصر أربعة لاعبين أجانب، هم: الإسباني نيغريدو، والتشيلي بافيز، والبرتغالي توزي، والهولندي كواس.

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