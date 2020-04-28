الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نيناد

قال المدرب الكرواتي، نيناد بيليكا، لصحيفة فوتبول نيوز البولندية، إنه رفض عرضاً لتدريب أحد أندية دوري الخليج العربي، عقب إقالته من تدريب دينامو زغرب الكرواتي، الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أنه يرغب في تأجيل خطوة التدريب في الإمارات أو الصين، مفضلاً التدريب في إيطاليا أو إسبانيا أو بولندا أو إنجلترا أو ألمانيا.

صالات

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اعتبر إداريون لأندية كرة القدم داخل الصالات التعميم الجديد للجنة التنفيذية بالسماح لثلاثة لاعبين مقيمين بالمشاركة في المباراة بأنه سيحرم اللاعب المواطن التطور المنشود، وسيؤثر في أدائه في المنتخب، خصوصاً أن الفريق يبدأ المباراة بخمسة لاعبين، بينهم حارس مرمى، ما يعني أن لاعباً مواطناً واحداً سيلعب فعلياً، وطالبوا بإعادة النظر في القرار.

اجتماع

يُنتظر أن تعقد الهيئة العامة للرياضة اجتماعاً عن بعد مع الاتحادات الرياضية لبحث خططها بشأن مواجهة الأوضاع الراهنة في أعقاب تجميد النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا، والعمل على وضع الحلول المناسبة لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة، وبحث آلية موحدة من أجل الارتقاء بمختلف الألعاب الرياضية.

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