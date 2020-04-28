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الامارات | قناة الشارقة تروي تاريخ الرياضة المحلية في «كانت أيام»

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تروي قناة الشارقة ، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، خلال رمضان، تاريخ الرياضة المحلية عبر برنامجها الجديد «كانت أيام»، الذي يرصد ما مرّت به الملاعب من مواقف وأحداث، وشخصيات أثروا في منجزات الرياضة الإماراتية.

وقالت القناة، في بيان أمس: «يطل البرنامج، من خلال الزميلين محمد رمضان، ومحمد الجوكر، ويطرح بدقة وتسلسل زمني أبرز الأحداث الرياضية التي حصلت خلال فترة الخمسينات وحتى ثمانينات القرن الماضي، حيث ستعرض القناة، ولأول مرّة، العديد من المواد الإعلامية الحصرية لسلسلة من الأحداث الرياضية المهمة في الدولة».

وأضافت: «يستعرض البرنامج تاريخ الأندية، والمؤسسات الرياضية في الإمارة والدولة، عبر وثائقيات حصرية».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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