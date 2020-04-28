الامارات | قناة الشارقة تروي تاريخ الرياضة المحلية في «كانت أيام»

شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الشارقة تروي تاريخ الرياضة المحلية في «كانت أيام» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تروي قناة الشارقة الرياضية، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، خلال رمضان، تاريخ الرياضة المحلية عبر برنامجها الجديد «كانت أيام»، الذي يرصد ما مرّت به الملاعب من مواقف وأحداث، وشخصيات أثروا في منجزات الرياضة الإماراتية.

وقالت القناة، في بيان أمس: «يطل البرنامج، من خلال الزميلين محمد رمضان، ومحمد الجوكر، ويطرح بدقة وتسلسل زمني أبرز الأحداث الرياضية التي حصلت خلال فترة الخمسينات وحتى ثمانينات القرن الماضي، حيث ستعرض القناة، ولأول مرّة، العديد من المواد الإعلامية الحصرية لسلسلة من الأحداث الرياضية المهمة في الدولة».

وأضافت: «يستعرض البرنامج تاريخ الأندية، والمؤسسات الرياضية في الإمارة والدولة، عبر وثائقيات حصرية».

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