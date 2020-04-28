الامارات | الوصل يتسبب في تغريم إنديبندينتي الأرجنتيني 89 ألف دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يتسبب في تغريم إنديبندينتي الأرجنتيني 89 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى نادي إنديبندينتي الأرجنتيني رسالة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، تفيد بفرض غرامة على النادي، بعدما أعار اللاعب الإكوادوري فيرناندو غايبور إلى نادي الوصل، من دون أن يدفع الحصة المخصصة إلى نادي إيميلك الإكوادري.

وأوضحت صحيفة فوتبول لاتينو الأرجنيتينة أن «فيفا» سيفرض غرامة على إنديبندينتي بقيمة 500 ألف ريال برازيلي، ما يقارب (89 ألف دولار)، بسبب عدم منح نادي إيميلك 5% من قيمة المقابل المادي الذي حصل عليه النادي الأرجنتيني نظير إعارة فيرناندو غايبور إلى الوصل، والبالغ 700 ألف دولار.

وأضافت: «إيميلك يستحق الحصول على 95 ألف دولار، بسبب وجود بند في عقد غايبور عندما انتقل إلى إيميلك، بأحقية النادي الإكوادوري في الحصول على 5% من قيمة أي انتقال للاعب مستقبلاً».

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وأشارت إلى أن الوصل يمتلك أحقية شراء عقد غايبور عقب نهاية الموسم الحالي، في حال دفعه 3.5 ملايين دولار لنادي إنديبندينتي.

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