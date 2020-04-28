الامارات | رابطة المحترفين تُصدر كتيب «الرياضي الصغير»

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المحترفين تُصدر كتيب «الرياضي الصغير» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت رابطة المحترفين كتيب أنشطة «الرياضي الصغير» للتلوين، ضمن مبادراتها «لخلق محتوى إبداعي وترفيهي لجميع فئات المجتمع من مختلف المراحل العمرية». وقال بيان صحافي: «يستهدف الكتيب الأطفال بشكل رئيس، وتحتوي صفحاته العشر على شعارات أندية دوري الخليج العربي، وبعض عناصر لعبة كرة القدم كالملعب، والكرة، وملابس اللاعبين». ويمنح كتيب «الرياضي الصغير» الفرصة للأطفال لإظهار مهاراتهم الفنية في التلوين واختيار الألوان، ويحتوي على مجموعة من النصائح والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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