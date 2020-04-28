الامارات | الاتحاد الآسيوي للشطرنج ينظم دورة تحكيم «عن بُعْد»

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي للشطرنج ينظم دورة تحكيم «عن بُعْد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم الاتحاد الآسيوي للشطرنج، بالتعاون مع اتحاد الشطرنج في سلطنة عمان، الدورة الدولية لصقل وترقي حكام اللعبة عبر تقنية الفيديو «كونفرانس»، بمشاركة 38 حكماً من 11 دولة، هي: الإمارات والسعودية والبحرين والعراق وسورية وفلسطين ومصر وليبيا والجزائر والمغرب، بالإضافة إلى عمان.

وقال الاتحاد الآسيوي، في بيان أمس: «جاء تنظيم الدورة عبر الانترنت، بسبب الإجراءات الاحترازية من منظمة الصحة العالمية والحكومات، وبإشراف الاتحاد الدولي للعبة، ولجنة الحكام بالاتحاد الدولي، وأكاديمية الاتحاد الآسيوي للشطرنج».

من جهته، أشاد رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، بجهود الاتحاد العماني للشطرنج، برئاسة أحمد البلوشي، وجهود المحاضر الدولي الإماراتي مهدي عبدالرحيم، رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي.

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