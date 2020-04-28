شكرا لقرائتكم خبر عن الخلافات المالية تعرقل عودة «حجازى» للأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صرف مسؤولو النادى الأهلى النظر عن التعاقد مع أحمد حجازى مدافع المنتخب الوطنى لكرة القدم المحترف بنادى ويست بروميتش الإنجليزى بسبب الخلاف على الأمور المالية، كان مسؤولو القلعة الحمراء قد دخلوا خلال الفترة الأخيرة فى مفاوضات مع مدافع المنتخب الوطنى أملا فى إقناعه بالعودة للعب بالفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل أملا فى تدعيم خط الدفاع فى ظل عدم قناعة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى بمستوى المدافعين المقيدين بالقائمة، خصوصا أنه منحهم الفرصة فى المباريات المحلية والإفريقية، لكن استمرار الأخطاء الدفاعية فى عدد من المباريات دفع المدير الفنى لمطالية لجنة التخطيط بضرورة تدعيم مركز الظهير المساك بمدافع مميز حتى لا تتكرر الأخطاء الدفاعية مع عودة المباريات الإفريقية والمحلية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن احمد حجازى طلب الحصول على 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد حتى يوافق على التوقيع لمدة 3 مواسم مقبلة، لكن إدارة القلعة الحمراء ترغب فى تخفيض أسعار اللاعبين خلال المرحلة المقبلة، وهو نفس السبب الذى أدى لعدم تمديد عقد أحمد فتحى لاعب الفريق السابق الذى انتقل إلى بيراميدز بسبب تمسكه بالحصول على 15 مليون جنيه.

ووفقا لمصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء- رفض ذكر اسمه- فإن لجنة التخطيط تفضل التعاقد مع أسامة جلال، مدافع إنبى والمنتخب الأوليمبى، خصوصا بعد تألقه فى بطولة إفريقيا التى منخت المنتخب الأوليمبى فرصة التأهل للأوليمبياد، خصوصا أن مدافع إنبى لايزال عمره صغيرا ويمكن الاستفادة منه لسنوات مقبلة. يأتى هذا فى الوقت الذى أوصى فيه «فايلر» بالتعاقد مع باهر المحمدى، مدافع الإسماعيلى، بعدما أبدى المدير الفنى إعجابه بأدائه الفنى خلال المباريات التى شارك فيها مع الإسماعيلى سواء فى البطولة العربية أو الدورى الممتاز، لكن ارتباط مدافع الدراويش بعقد مع إدارة الدراويش لايزال يؤجل انتقال اللاعب إلى صفوف القلعة الحمراء.

فى شأن آخر رفض رينيه فايلر، المدير الفنى للقلعة الحمراء، عودة الثلاثى المعار إلى أحمد ياسر ريان وباسم على المعارين إلى الجونة، وناصر ماهر المعار إلى نادى سموحه، بينما وافق المدير الفنى على عودة أكرم توفيق لاعب الوسط المدافع المعار إلى نادى الجونة بعد تألقه مع الفريق خلال المباريات التى شارك فيها بالدورى الممتاز، خصوصا بعدما تم الاستغناء عن حسام عاشور لاعب الوسط المدافع الذى لايزال لم يحسم قراره بشأن الاستمرار فى الملاعب أو إعلان اعتزاله بنهاية الموسم الجارى. يأتى هذا فى الوقت الذى طلب فيه المدرب السويسرى من فتحى مبروك، رئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، تجهيز ملف عن اللاعبين المميزين حتى يتم تصعيدهم إلى الفريق الأول. ووفقا لمصدر مسؤول بقطاع الناشئين- رفض ذكر اسمه- فإن فريق الشباب يمتلك عدد خمسة لاعبين يمكن الدفع بهم بتدريبات الفريق الأول، لافتا إلى أن فريق الشباب يمتلك كلا من أحمد سيد عبدالنبى وفارس طارق اللذين يشغلان مركز الظهير الأيمن ويمكن الاستفادة منهما إلى جوار محمد هانى الظهير الأيمن بعدما انتقل أحمد فتحى إلى بيراميدز، فيما يفكر المدير الفنى فى الاستفادة من حسين الشحات فى مركز الظهير الأيمن، خصوصا أن اللاعب لعب فى هذا المركز خلال مشواره الكروى فى فترات سابقة.