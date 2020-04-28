شكرا لقرائتكم خبر عن مانويل نوير يقترب من تجديد عقده مع «البافارى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى بايرن ميونيخ الألمانى عن اقترابه من تجديد عقد مانويل نوير خلال الفترة المقبلة بعد تسوية الخلافات بين إدارة «البافارى» وحارس الألمانى العملاق.

ووفقا لما نشرته صحيفة «بيلد» الألمانية فإن نادى بايرن ميونيخ توصل لاتفاق نهائى مع نوير حول تمديد عقده بعد جلسة تسوية الخلافات والاتفاق على تفاصيل العقد سواء من جانب المدة أو المقابل المادى الذى سيحصل عليه حارس منتخب الماكينات الألمانية.

وكان مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، أعرب عن استيائه من تداول وسائل الإعلام تفاصيل المفاوضات الجارية مع البافارى بشأن تمديد عقده.

وأكد «نوير» بحسب ما نقلته صحيفة «بيلد آم سونتاج» تمسكه بالأمل فى توصله لاتفاق بشأن العقد الجديد، مستنكرا ما يتردد بشأن مدة وقيمة العقد التى يطلبها لتمديد تعاقده مع النادى. فى عام 2014 توّج بكأس العالم مع منتخب ألمانيا، وحصل على جائزة أفضل حارس فى البطولة. وفى نفس العام ترشح نوير لجائزة أفضل لاعب فى أوروبا وحصل على المركز الثانى قبل زميلة آريين روبن وخلف البرتغالى كريستيانو رونالدو.