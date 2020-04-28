شكرا لقرائتكم مصطفى حجى: صلاح مثال للاعب المحترف.. ومشكلة حمد الله باتت انتهت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصطفى حجى نجم منتخب المغرب السابق، أن الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى مثال للاعب العربى المحترف، لأنه يعكس الوجه الحقيقى للاعبين العرب.

وقال مصطفى حجى في مداخلة بالفيديو مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون سبورت: أن محمد صلاح مثال للاعب المحترف، لأنه يحافظ على نفسه داخل وخارج الملعب، وكنت حريصا على سمعة اللاعب العربى داخل وخارج الملعب في كل تجاربى الاحترافية.

وعن المنتخب المغربى، قال مصطفى حجى، ان باب المنتخب مفتوح لكل اللاعبين المغاربة، مؤكدا أنه فخور بالعمل مع المدربين الكبار أمثال الفرنسي هيرفى رينارد والبوسنى خليلوزيتش، وأن خليلوزيتش قادر على إعادة المنتخب المغربى للمسار الصحيح، وأنه يعمل على التعلم من هؤلاء المدربين لقيادة المنتخب المغربى كمدير فنى.

وعن مشكلة عبد الرزاق حمد الله، قال حجى: الفرصة لازالت أمام عبدالرزاق حمد الله والباب مفتوح للعودة، مؤكدا: أن مشكلة حمد الله باتت في الماضى وحريص على التواصل معه وأتمنى عودته قريبا للمنتخب.

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وأضاف مصطفى حجى: أنا في المغرب وسعيد بتواجدى في جهاز المنتخب المغربى منذ 2014، مؤكدا أن كثرة تغيير المدربين أثر سلبيا على أداء المنتخب، وبدأ أداؤه يتحسن منذ 2014 ونجحنا في التأهل لمونديال روسيا ولكن لم نحقق نتائج إيجابية، مضيفا أتمنى عودة كرة القدم في أسرع وقت والقضاء على الفيروس".

وعن نجوم المغرب في الدورى المصرى، قال حجى: النجوم المغاربة يتألقون في الأندية المصرية ولابد من الاستمرار حتى ينضموا للمنتخب، والفرصة متاحة لكل اللاعبين ومن ضمنهم أزارو وأشرف بن شرقى وأوناجم، الذين يلعبون في أكبر الأندية المصرية.

وعن بن شرقى، قال نجم المغرب السابق: لم أتحدث مع بن شرقى نهائيا، ولكن سئلت عن هل هو قادر على اللعب في أوروبا، فجاوبت بنعم لأن الدورى المصرى من الدوريات القوية التي تمنح اللاعبين القدرة على اللعب في أوروبا بسهولة، فأتمنى لعبه في أحد الدوريات الكبرى لأنه يلعب لأكبر الأندية الأفريقية.