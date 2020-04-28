شكرا لقرائتكم وليد هويدي: محمد عبد السلام مستمر كرئيس للنادي ويفجر مفاجأة بشأن عمومية الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد وليد هويدي مدير الكرة بالفريق الكروي الأول في نادي مصر للمقاصة أن استقالة اللواء محمد عبد السلام مستمر في مهام عمله كرئيس مجلس إدارة النادي.
أضاف وليد هويدي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2 أن موقف اللواء محمد عبد السلام من مهام عمله في شركة مصر للمقاصة والحديث عن رحيله ليس له ارتباط بالنادي.
أضاف وليد هويدي أن كأس مصر قد يتسبب في بطلان مخطط اتحاد الكرة بشأن تقليص عدد الجمعية العمومية في الفترة المقبلة حال عدم استكمال مسابقة كأس مصر.
تابع وليد هويدي أن هناك صعوبات كبيرة في استكمال الدوري الممتاز واعداد اللاعبين في شهر واحد فقط لأن فترة التوقف طالت بشكل كبير ولا يمكن استمرار البطولة بالشكل الذي يتصوره البعض خاصة وان اللاعبين بحاجة الى فترة زمنية أكبر للمشاركة من جديد ببطولة الدوري المصري الممتاز.
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