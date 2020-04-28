شكرا لقرائتكم ديفيد نوتواني: رمضان صحبي صاحب التأثير الأكبر في صفوف المنتخب الأولمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ديفيد نوتواني المدير الفني للمنتخب الأولمبي الجنوب أفريقي إنه كان يتوقع أن مواجهته أمام الفراعنة صعبة للغاية في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بسبب الخسارة التي تلقاها الفريق الأول أمامنا في البطولة الأكبر.

أضاف خلال مداخلة تلفزيونية عبر سكايبي لبرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم: "بمجرد علمي بمواجهة الفراعنة في الدور قبل النهائي علمت أن الأمر بات كالمباراة النهائية خاصة وأن الفريق المصري كان لديه الاستعداد الخاص والجيد للبطولة بفارق كبير عن باقي المنتخب المشاركة".

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وتابع أن رمضان صبحي هو أكثر لاعب بالفراعنة تأثيراً في الأداء خاصة وأنني تابعت المباراة أكثر من مرة خلال تحليلي لأداء اللاعبين وأسباب الخسارة في المباراة وهو ما تأكد لي بشكل حقيقي.

وأوضح أن انضمامه للاعبين كبار يحتاج الى وقت خاصة وأن البطولة تأجلت لمدة عام كامل وبالتالي سنجرب اللاعبين الذين سنحتاجهم لكننا لم نحددهم حتى الآن.